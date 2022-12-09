На паркинге на Фермском шоссе пенсионер угрожал бухгалтеру пистолетом

В Приморском районе Петербурга на подземной парковке между петербурженкой и мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний достал пистолет и стал угрожать женщине расправой. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 8 декабря, в полицию обратилась работающая бухгалтером женщина, 1985 года рождения, с заявлением, что 27 ноября около 23:30 на территории подземного паркинга на Фермском шоссе, неизвестный мужчина угрожал ей физической расправой и убийством во время конфликта из-за парковочного места. При этом злоумышленник наставлял на заявителя предмет похожий на пистолет.

В четверг, 8 декабря, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 64-летниц пенсионер, который рассказал сотрудникам, что пистолет был игрушечным.

Тем не менее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красносельском районе Петербурга рецидивист проник на трерриторию паркинга, где вступил в конфликт с охранником, в ходе котрого открыл стрельбу.