Уголовник устроил стрельбу на Героев из-за парковочного места

В Красносельском районе Петербурга бывший уголовник повздорил с охранником парковки. Во время конфликта выстрелил из ракетницы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 18 октября, поступило заявление от охранника паркинга на проспекте Героев. По словам заявителя, неизвестный проник на территорию закрытого паркинга, не имея разрешения. Между ними завязался конфликт, в ходе которого нарушитель выстрелил из неустановленного оружия.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка установили, что 41-летний мужчина, не имея разрешения, въехал на территорию закрытого паркинга. Его остановил охранник, с которым завязался конфликт. Во время разбирательств мужчина выстрелил вверх из ракетницы, после чего выбросил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия)

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