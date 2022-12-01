В Петербурге будут судить мужчину, угрожавшего пистолетом курьеру

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который заказав доставку, решил, не расплачиваться за нее и при помощи пневматического пистолета отпугнуть курьера.

Как передает пресс-служба городской прокуратуры, 22-летний житель Шушар обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

По версии следствия, в ночь на 29 сентября 2022 года обвиняемый заказал через мобильное приложение экспресс-доставку оставленного им на Коменданском проспекте телефона. Когда курьер привез заказ, мужчина не захотел расплачиваться и стал убегать. Курьер догнал обвиняемого и потребовал заплатить за услугу. В ответ злоумышленник достал пневматический пистолет и направил в голову курьера.

Потерпевший, опасаясь за свое здоровье и жизнь, отпустил злодея.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе нетрезвый мужчина попытался угнать у курьера автомобиль и совершил ДТП.