Пьяный угонщик устроил ДТП на машине курьера на Туристкой улице

В Приморском районе Петербурга курьер подвозил выпившего гражданина. В момент, когда пассажир остался в машине один, он решил угнать авто, но в итоге “приехал” в припаркованный автомобиль.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 26 ноября, около 01:00 в полицию поступило сообщение от курьера службы доставки о том, что от дома 15 по Туристкой улице неизвестны преступник – пассажир, которого он подвозил похитил его автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка на Туристкой улице задержали нетрезвого 33-летнего гражданина, который находился в угнанной машине. Было установлено, что задержанный, воспользовался отсутствием водителя, который совершал в тот момент доставку оставив ключи в замке зажигания, попытался похитить авто, но совершил столкновение с стоящей у края обочины машиной.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга мигрант совершил хищение машины, принадлежавшей каршериговой фирме.