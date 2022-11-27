В Петербурге задержали угонщика-рецидивиста

В Петербурге полиция задержала угонщика с “богатым” списком судимостей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 ноября в полицию Выборгского района поступило сообщение от местного жителя, 1983 года рождения, о том, что в период с декабря 2021 по ноябрь 2022 года неизвестный преступник совершил хищение принадлежащей ему машины марки Mazda 3.

В пятницу, 25 ноября, сотрудники правоохранительных органов на улице Федора Абрамова в поселке Парголово задержали подозреваемого в совершении данного преступления 53-летнего гражданина. Задержанный был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция петербурга задержала угонщика "КамАЗа" и его подельника.