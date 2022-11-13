В Петергофе полиция задержала угонщиков “КамАЗа”

В Петродворцовом районе был похищен грузовой автомобиль из помещения ангара. Угонщик и его подельник были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, 7 ноября в полицию обратился 39-летний адвокат, который сообщил, что из ангара на Суворовском переулке в Петергофе неизвестный злоумышленник похитил автомобиль “КамАЗ”, стоимостью 1,5 миллиона рублей.

В пятницу, 10 ноября, на Выборгском шоссе правоохранители задержали подозреваемого в совершении угона. Им оказался 40-летний гражданин. Позднее в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали 37-летнего подельника.

По данному факту 11 ноября было уголовное дело по пункт «б» часть 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петергофе у мужчины угнали авто, во время сделки по ее продаже.