  • 23 Ноябрь 2022
USD 24.11.2022 60.5043 +-0.1523
USD ММВБ 19:15 60.7538  
EUR 24.11.2022 62.2850 +0.1076
EUR ММВБ 19:15 62.7258  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Суд отправил под арест петербурженку, выкинувшую младенца из окна

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Куйбышевский районной суд избрал меру пресечение в виде заключения под арест в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в ходе предварительного следствия было установлено, что 20 ноября в дворе дома на улице Достоевского обнаружен труп новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.

На следующий день была задержана мать погибшего ребенка. Будучи допрошенной в качестве свидетеля, женщина признала свою вину. Также она призналась, что ранее давала ложную информацию органам предварительного следствия о том, что ее новорожденный ребенок родился мертвым. На допросе она подтвердила, что младенец подавал признаки жизни, в том числе, когда она выбрасывала его из окна.

Женщина была отправлена под стражу до 20 января 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор мужчине, сбившего пенсионерку в центре Петербурга.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram