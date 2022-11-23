Суд отправил под арест петербурженку, выкинувшую младенца из окна

Куйбышевский районной суд избрал меру пресечение в виде заключения под арест в отношении женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в ходе предварительного следствия было установлено, что 20 ноября в дворе дома на улице Достоевского обнаружен труп новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.

На следующий день была задержана мать погибшего ребенка. Будучи допрошенной в качестве свидетеля, женщина признала свою вину. Также она призналась, что ранее давала ложную информацию органам предварительного следствия о том, что ее новорожденный ребенок родился мертвым. На допросе она подтвердила, что младенец подавал признаки жизни, в том числе, когда она выбрасывала его из окна.

Женщина была отправлена под стражу до 20 января 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор мужчине, сбившего пенсионерку в центре Петербурга.