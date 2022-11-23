Суд вынес приговор петербуржцу, сбившему старушку на Некрасова

В Петербурге мужчина отправится на год в колонию-поселение за то, что он сбил пожилую женщину. Также суд также лишил его права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Как передает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, подсудимый в январе 2021, управляя автомобилем марки Hyundai Solaris, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 73-летнюю женщину, причинив ей тем самым тяжкие травмы.

После ДТП мужчина доставил потерпевшую в медучреждение, после чего вернулся на место пришествия для дальнейших разбирательств с полицией.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга несовершеннолетний велосипедист был сбил на переходе автомобилем.