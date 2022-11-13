Лихач на иномарке сбил школьника на Коломяжском проспекте

В Приморском районе Петербурга несовершеннолетний велосипедист был сбил на переходе автомобилем, водитель которого неоднократно нарушал ПДД.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу, в субботу, 12 ноября, мужчина, 1965 года рождения, управляя иномаркой на регулируемом перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Королева, совершил наезд на пересекающего по пешеходному переходу дорогу пятиклассника на велосипеде.

В результате происшествия школьник был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Было установлено, что водитель привлекался в 2022 году к административной ответственности за нарушения ПДД 23 раза за превышение скорости и 18 раз за непредоставлением преимущества пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга автоледи совершила наезд на двух школьников, когда заезжала в арку дома.