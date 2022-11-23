В Петербурге задержали троих полицейских по подозрению в торговле наркотиками

В Петербурге задержали за распространение наркотиков трех полицейских и двух гражданских лиц.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, сотрудники Управления собственной безопасности Главка совместно с оперативниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков пресекли деятельность организованной группы, которая распространяла наркотические вещества.

Задержание подозреваемых провели в ночь на 23 ноября по местам их жительства. Было возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств. Задержанные переданы в следственные органы для производства процессуальных действий.

В настоящие время предприняты меры к задержанию остальных участников группы. Если вину задержанных сотрудников признают, то они будут уволены и понесут наказание в соответствии с законом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти был задержан гражданин из Карелии, перевозивший в своем авто крупную партию наркотиков.