В Петербурге и Ленобласти нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны

В Петербурге и Ленобласти нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Обе находки были уничтожены на специальном полигоне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии оп Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Московском районе на улице Ленсовета, во время уборки листьев был обнаружен подозрительный предмет. Это оказалась 50-миллиметровая миномётная мина времен Великой Отечественной войны.

Также в Ленобласти в поселке Новоселье на стройке жилого дома был обнаружен неразорвавшийся зенитный снаряд калибра 85 мм той же эпохи.

Старые боеприпасы были вывезены на специальный полигон и уничтожены. Отмечается, что из них было изъято 23 килограмма пороха.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Луге местная жительница в нескольких метрах от своего автомобиля обнаружила гранату.