Жительница Луги обнаружила боевую гранату около своей машины

В Луге местная жительница в нескольких метрах от своего автомобиля обнаружила гранату. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

В воскресенье, 19 июня, в полицию обратилась 46-летняя женщина с заявлением о том, что у дома № 28 на улице Красной Артиллерии в пяти метрах от ее автомобиля лежит граната. Боеприпас содержал взрывчатое вещество.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, гранату направили на исследование. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в бар на Гаккелевской улице в Петербурге пришел мужчина с гранатой. Он выдернул чеку, но сразу же вернул её назад, после чего покинул заведение. На место происшествия прибыли полицейские, которые быстро отыскали правонарушителя. У него изъяли не только боеприпас, но и пистолет.