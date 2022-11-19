Полиция Петербурга в ходе обысков обнаружила у двух мужчин склад оружия

В Петербурге полиция провела обыски и изъяла крупную партию боеприпасов и оружия у двух мужчин. Возбуждено сразу два уголовных дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 17 ноября, сотрудники Главка при поддержке Россгвардии провели обыски у двух ранее судимых граждан, 1961 и 1969 годов рождения, которые подозреваются в оправдании и пропаганде терроризма.

В ходе проведенных обысков у них обнаружили и изъяли большой арсенал оружия и боеприпасов, пригодных для стрельбы. По данному факту было возбуждено два уголовных дела по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Одного из задержанных отправили в изолятор, а второго отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция выявила деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.