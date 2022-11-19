В пожаре в коммуналке пострадала петербурженка

В Петроградском районе Петербурга произошел квартирный пожар, в котором пострадала местная жительница.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, сообщение о пожаре на пульт диспетчера пришло 19 ноября, в субботу, в 06:54. В коммунальной квартире в ломе на улице Грота случилось возгорание в комнате площадью 12 “квадратов”. Выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

Пожар ликвидировали в 07:31. В результате инцидента пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

От МЧС к тушению пожара привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербуг.ру сообщал, что в Ленобласти в деревне Янино ночью произошел пожар в храме священномученика Вениамина. Общая площадь возгорания составила 90 “квадратов”. Огонь полностью уничтожил убранство церкви.