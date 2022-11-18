В США вооруженный топор и мечом мужчина пытался штурмовать редакцию газеты The New York Times

В Америке один местный житель вооружился мечом и топором и отправился в здание редакции газеты The New York Times для разговора с сотрудниками политического отдела. Однако любителю средневекового оружия испортила планы местная полиция.

Как передает Петроград.ру, в четверг, 17 ноября, в районе Манхэттен города Нью-Йорк в редакцию газеты The New York Times прорвался мужчина, который был вооружен топором и мечом. Вооруженный американец заявил, что просто хотел пообщаться с сотрудниками политического отдела.

Странного посетителя задержали сотрудники службы безопасности в вестибюле здания. Убедив “рыцаря” сдать оружие они передали его городской полиции, которая прибыла на место происшествия получив сообщение о вооруженном холодным оружием мужчине.

Задержанного отвезли в медицинское учреждение для обследования и освидетельствования.