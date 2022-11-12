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В Петербурге пойман мошенник, обманувший пенсионерок на 3 миллиона рублей

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Полиция Фрунзенского задержала мужчину, которого подозревают в серии мошеннических преступлений по отношению к нескольким пенсионеркам.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру 8,9 и 10 ноября во Фрунзенском и Красносельском районе в полицию обратились четыре пенсионерки в возрасте от 67 до 90 лет. Все женщины заявили, что стали жертвами мошеннической схемы “родственник попал в ДТП”. В общей сложности потерпевшие передали курьеру около трех миллионов рублей.

По факту каждого происшествия были возбуждены уголовные дела по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе розыскных мероприятий в пятницу, 10 ноября, правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался молодой человек, 2004 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга был задержан мошенник, лишивший пенсионерку миллиона рублей.

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