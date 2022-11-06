В Петербурге задержан мошенник, лишивший пенсионерку миллиона рублей

В Адмиралтейском районе Петербурга был задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке, которая стала жертвой обмана и лишилась крупной суммы денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 3 ноября в полицию Василеостровского района обратилась 94-летняя пенсионера с сообщением о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП и для решения вопроса необходимо передать денежный средства. В тот же день потерпевшая отдала курьеру один миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На следующий день, 4 ноября, в 15:05 оперативники задержали у дома 15 по улице Степана Разина подозреваемого 32-летнего гражданина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве по отношению к двум пенсионеркам.