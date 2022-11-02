В Петербурге задержан 19-летний мошенник, похитившего обманным путем полмиллиона у пенсионера

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который подозревается в мошеннических действиях по отношению к пенсионеру.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 1 ноября в полицию Колпинского района поступило сообщение от пенсионера, 1951 года рождения, о том, что ему позвонил неизвестный сообщил, что его жена якобы попала в ДТП и для невозбуждения уголовного дела необходимо передать денежные средства. В тот де день потерпевший передал курьеру 500 тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий опергруппа задержала подозреваемого у дома 12 по Фермскому шоссе. Им оказался 19-летний неработающий гражданин. Похищенное было изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга полицейским удалось задержать мошенника, в тот момент, когда от пытался взять у обманутого пенсионера деньги.