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На Искровском проспекте полиция “взяла” мошенника на месте преступления

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В Невском районе Петербурга полицейским удалось задержать мошенника, в тот момент, когда от пытался взять у обманутого пенсионера деньги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в субботу, 29 октября в 16:10 к наряду ГИБДД обратился гражданин, й079 года рождения, с сообщением о том, что в квартиру дома 1/13 по Искровскому проспекту сейчас придет неизвестный, который под предлогом непривлечения его к ответственности за якобы совершенное им ДТП, убедил его отца-пенсионера в необходимости повторно отдать курьеру 250 тысяч рублей. Мужчина уточнил, что эта сумма была передана его отцом ранее.

В 16:10, в указанной квартире наряд ГИБДД задержал неработающего 34-летнего жителя Вологодской области. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе полиция задержала с поличным мужчину, который пытался обманным путем лишить пенсионерку 4,5 тысячи долларов и более 2-х тысяч евро.

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