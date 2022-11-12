В Петербурге задержаны злоумышленники, побившие палкой мужчину

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении петербуржца и хищении у него мобильного телефона.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 ноября в полицию обратился 390летний гражданин с сообщением о том, что несколько малознакомых ему мужчин побили его и забрали телефон, а затем скрылись.

Правоохранители установили, что инцидент произошел вечером на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Двое мужчин распивали с потерпевшим спиртные напитки, и в один момент совершили на него разбойное нападение, ударив деревянной палкой по голове и открыто похитив смартфон.

В субботу, 11 ноября, сотрудники правопорядка задержали подозреваемых граждан 42 и 34 лет. Тот, что младше, ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе мужчина попытался забрать деньги из кассы магазина и ранил ножом продавца.