Петербургская полиция задержала в метро карманника, укравшего мобильники

В Петербурге был задержан мужчина, совершивший кражу двух мобильных телефонов у несовершеннолетних детей в метро. В ходе досмотра у него обнаружили еще два гаджета, похищенных злоумышленником ранее.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 8 ноября, сотрудники уголовного розыска в 13:20 у дома 1/4 по улице Ефимова задержали ранее судимого 26-летнего уроженца Пскова, который между станциями метро “Владимирская” и “Площадь Восстания”, находясь в вагоне электропоезда, украл из сумки 11-летней девочки смартфон стоимостью 12 912 рублей.

В тот же день на платформе станции метро “Достоевская” злоумышленник совершил кражу мобильника стоимостью 8 100 рублей из кармана пальто у 17-летней школьницы.

В ходе досмотра у задержанного нашли еще два мобильных телефона. Их принадлежность устанавливается.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге будут судить мужчину, отобравшего мобильный телефон у пенсионерки.