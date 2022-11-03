В Петербурге под суд отправится рецидивист, отобравший мобильник у пенсионерки

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в грабеже.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Петербурга, по версии следствия, 18 апреля 2022 года 86-летняя пенсионерка, находясь в своей квартире на первом этаже в доме 5 по Большой Пушкарской улице, подошла к открытому окну и, облокотившись на подоконник, стала разговаривать по мобильному телефону.

Обвиняемый, находясь на улице, неожиданно для потерпевшей подошел к окну и, выкрутив женщине руки, отобрал у нее мобильник, после чего скрылся.

Личность злоумышленника была установлена правоохранительными органами. Им оказался уроженец Калининградской области, который ранее неоднократно был судим и провел в заключении более 15 лет за убийство.

Уголовное дело было направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга на местного жителя напали двое неизвестных, которые избили его, отобрали телефон и сумку с деньгами.