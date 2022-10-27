На Муринской улице петербуржца побили и ограбили двое неизвестных

В Красногвардейском районе Петербурга на местного жителя было совершено нападение. Двое неизвестных мужчин избили петербуржца и отобрали у него сумку с деньгами и паспортом, а также мобильный телефон.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 26 октября, в полицию с заявлением обратился 33-летний гражданин. Он сообщил, что 7 октября около 23:40 у дома 64 по Муринской улице, его избили двое неизвестных мужчин, которые помимо этого похитили у него телефон и рюкзак, в котором находились средства на сумму 20 тысяч рублей, а также паспорт и военный билет. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Известно, что оба задержанных ранее имели судимости. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга задержали рецидивиста, подозреваемого в попытке ограбить пенсионерку.