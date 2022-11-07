Полиция Петербурга задержала лишившего денег пенсионерку мигранта

В Выборгском районе был задержан мигрант, которого подозревают в мошенничестве по отношению к 77-летней пенсионерки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 3 ноября в полицию обратилась пенсионера, 1945 года рождения, которая сообщила о том, что стала жертвой мошеннической схемы “родственник попал в ДТП” и передала курьеру сумму денег в 350 тысяч рублей.

По данному фатку было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В субботу. 5 ноября, на улице Есенина сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 24-летний неработающий мигрант.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга полиция задержала мошенника, в тот момент, когда от пытался взять у обманутого пенсионера деньги.