В Петербурге ДПС остановила нетрезвого угонщика каршеринга

В Приморском районе дорожная полиция ночью остановила каршериноговую машину, за рулем которой находился водитель, с признаками опьянения. Выяснилось, что мужчина не арендовал авто, а просто его угнал.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 6 ноября, в 01:46 нарядом ДПС у дома 17 по Серебристому бульвару был остановлен каршеринговый автомобиль марки KIA Rio, под управлением 34-летнего мужчины. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что прав на управление данным авто у него не было.

Нетрезвого автомобилиста доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

Позднее поступило заявление от представителя каршеринговой компании об хищении указанной машины. После этого в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 166 КУ РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга нетрезвый мигрант завладел чужим авто.