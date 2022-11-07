В Сестрорецке неизвестный злоумышленники заставили кинорежиссера рыть себе яму под дулом пистолета

В Курортном районе Петербурга неизвестные сели в машину петербуржца и заставили его проехать к лесу, где под угрозой расправы приказали мужчине копать яму. Однако ему удалось сбежать от похитителей и вызвать полицию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 6 ноября, в дежурную часть поступило сообщение от 39-летнего кинорежиссера о том, что около 15:30 к нему в машину марки Mеrcedes, на дороге к «Шалашу им. Ленина» в Сестрорецке, сели двое неизвестных в черных балаклавах, которые угрожая пистолетом заставили проехать к лесному массиву. Затем злодеи отвели заявителя в лес, где заставили копать лопатой яму, угрожая физической расправой.

Воспользовавшись невнимательностью похитителей, режиссер сумел от них ускользнуть. При этом отмечается, что неизвестные не выдвигали каких-либо требований.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчину похитили коллекторы и пытались заставить его переписать жилье.