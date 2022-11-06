На Октябрьской набережной нашли гниющий труп женщины с ножевыми ранениями

В Невском районе Петербурга было обнаружено женское тело с признаками разложения. На трупе были зафиксированы многочисленные раны от ножа.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 5 ноября, в дежурную часть обратилась петербурженка, 1980 года рождения, которая сообщила о том, что в одной из квартир дома 90 по Октябрьской на набережной обнаружен гниющий труп.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 51-летней женщины. Тело имело гнилостные изменения. Таже правоохранители обнаружили на нем семь проникающих ножевых ранений в области груди.

Труп был направлен в морг, для установления причин смерти. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга был обнаружен труп женщины со следами внешних повреждений.