Петербурженка три дня отдыхала с собутыльником, а затем навсегда заснула

В Красногвардейском районе Петербурга нашли тело со следами телесных повреждений. Собутыльник женщины утверждает, что она заснула и разбудить ее не получилось.

Как сообщает Neva.Today, 4 ноября в полицию поступило сообщение, что по улице Тухачевского был найден труп со следами ударов.

Правоохранители выехали на место обнаружения. В однокомнатной квартире нашли тело 35-летней женщины с гематомами на лице.

Там же задержали 50-летнего собутыльника. Мужчина рассказал, что трое суток напролет они пили вместе алкоголь. Ближе к 4 утра она заснула, и с тех пор собутыльница не просыпалась. Он вызвал скорую помощь.

На мужчину составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.