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В Сосновом Бору задержаны профессиональные автоугонщики

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© Фото: pxhere

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В Ленобласти были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в хищении иномарки летом этого года.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, 21 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщения о том, что с территории парковки в городе Сосновый бор было совершено хищение автомобиля марки Hyundai Tucson.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В среду, 2 ноября, сотрудники полиции задержали двух подозреваемы в совершении данного преступления. Ими оказались ранее неоднократно судимые, неработающие мужчины, 1984 и 1978 года рождения.

В ходе обыска по местам жительства злоумышленников были обнаружены устройство подавления GSM-сигналов, кнопочные телефоны, автомобили, использующиеся в качестве преступного транспорта. Меры к розыску похищенного авто приняты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга задержан мигрант, который в нетрезвом состоянии завлвдел чужим авто и совершил ДТП.

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