На Просвещении задержаны ограбившие аптеку злоумышленники

В Калининском районе полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в совершении ограблении аптеки.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30 октября в правоохранительные органы обратился фармацевт аптеки, расположенной в дома 104 по проспекту Просвещения. Он сообщил, что двое посетителей совершили хищения лекарственных препаратов на общую сумму в 2 600 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В среду, 2 ноября, сотрудникам правопорядка удалось задержать у корпуса 2 дома 84 по проспекту Просвещения двух подозреваемых. Ими оказались неработающие граждане, 2000 и 2003 года рождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино полиция задержала 19-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве по отношению к пенсионерке.