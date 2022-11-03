В Колпино во время очистки пруда нашли сумку с женскими ногами

В Колпинском районе Петербурга во время очистки пруда была найдена сумка, в которой обнаружили человеческие конечности. Личность убитой и обстоятельства смерти устанавливаются.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 2 ноября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время очистки Ижорского пруда, на береговой линии рядом со школой олимпийского резерва, была найдена черная сумка с фрагментами человеческого тела.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что в сумке были женские ноги, которые находились в воде от 9 до 13 дней. В настоящий момент найденные части тела отправлены на исследование в морг.

Место происшествия оборудовано камерами видеонаблюдения. Запись изъята. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в придорожной канаве на автодороге “Новая Ладога – Вологда”.