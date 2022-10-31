Неизвестный ограбил и изнасиловал петербурженку на скамейке в Некрасовском саду

В Центральном районе Петербурга женщина под утро возвращалась домой. По пути она решила посидеть на лавочке в Некрасовском саду и привлекла внимание неизвестного мужчины, который изнасиловал ее, отобрав телефон.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром в воскресенье, в полицию поступило сообщение от петербуржца о том, что его 37-летняя знакомая была изнасилована неизвестным лицом в Некрасовском саду.

Через небольшое количество времени обратилась сама потерпевшая с заявлением о том, что около 04:00 она присела на скамейку в Некрасовском саду по пути домой, где к ней подошел незнакомец и, применив силу, совершил половой акт, после чего похитил у петербурженки телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Были составлены приметы злодея, правоохранители приступили к его розыску. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 (грабеж) и по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Приморском районе Петербурга девушка сообщила в полицию о том, что ее изнасиловал забравшийся через балкон незнакомец.