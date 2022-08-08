Петербурженку изнасиловал забравшийся через балкон мужчина

В Приморском районе Петербурга в полицию сообщили об изнасиловании. Со слов заявительницы, половой акт против ее воли с ней совершил незнакомец, который влез в квартиру через балкон.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 августа 23-летняя девушка заявила в полицию об изнасиловании у нее дома. По ее словам, в 06:30 неизвестный мужчина проник в ее квартиру на Земледельческой улице через балкон, после чего изнасиловал ее, применив силу.

Полиция сумела задержать подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина, проживающий в том же доме. Он пояснил, что оказался в квартире потерпевшей по ее приглашению, а половой акт совершил по обоюдному согласию.

Уголовное дело будет возбуждено после того, как потерпевшая и подозреваемый пройдут через детектор лжи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах женщину изнасиловал малознакомый мужчина, после совместного распития спиртных напитков.