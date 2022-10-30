На Витебском проспекте двое злоумышленников угрожая ножом пытались забрать телефон у петербуржца

В Московском районе двое злоумышленников, угрожая ножом попытались завладеть смартфоном местного жителя, но не смогли.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 октября в полицию обратился житель дома 74 по Витебскому проспекту, который сообщил о том, что в парадной указанного дома около 21:00 неизвестные пытались отобрать телефон у мужчины, 1988 года рождения, угрожая при этом ножом.

В субботу, 29 октября, в результате проведения розыскных мероприятий, сотрудники правопорядка задержали у квартиры вышеупомянутого дома двух подозреваемых мужчин, 24 и 31 года. Было установлено, что один из них ранее был судим.

С места задержания сотрудниками полиции изъято два ножа и пластмассовый пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга полиция задержала троих школьников, которых подозревают в нападении с пистолетом на семиклассника.