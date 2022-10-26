В Петербурге задержали нескольких школьников за разбойное нападение на семиклассника

В Кировском районе Петербурга полиция задержала троих школьников, которых подозревают в нападении с пистолетом на семиклассника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 октября в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что у дома 45 по проспекту Стачек, на ее сына напали трое неизвестных с предметом похожим на пистолет.

Было установлено, что трое неизвестных возле заброшенного дома, произвели несколько выстрелов и заставили ученика седьмого класса перевести через мобильный банк полторы тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В пятницу, 25 октября, сотрудники правопорядка задержали четверых подозреваемых школьников: учащихся 8, 9 и 10 классов.

В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательстве о явке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали подростка, которого подозревают в избиении девятиклассника.