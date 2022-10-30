В пожаре в Колпино пострадал местный житель

В Колпинском районе произошел пожар. В результате происшествия пострадал мужчина.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, 30 октября, в воскресенье, в 08:49 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в квартире дома 7 по Адмиралтейской улице в Колпино.

В однокомнатной квартире произошел пожар на кухне. Выгорела обстановка на площади девяти “квадратов”. Пожар был ликвидирован в 09:07.

В результате происшествия пострадал один местный житель, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

От МЧС к ликвидации пожара было привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино произошел сильный пожар в складском помещении. В тушении было задействовано 27 единиц техники и 123 пожарных. В здании огнем были охвачены стройматериалы на площади 12 тысяч квадратных метров.