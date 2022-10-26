В поселке Металлострой 123 пожарных борются с охватившим склад огнем

В Колпинском районе Петербурга произошел сильный пожар в складском помещении. Тушение огня длится уже более семи часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в экстренную службу 25 октября в 20:48. На Северном проезде, 8 в поселке Металлострой произошло горение строительных материалов высотой 12 метров в здании склада 100х240 метров.

В 21:15 ранг пожара повысили до второго номера. В 21:34 — до номера три. 26 октября в 00:39 пожар был локализован. В 06:23 ранг был понижен снова на второй номер. Работы по ликвидации огня продолжаются. Сведения о пострадавших не поступали.

В тушении пожара задействовано 27 единиц техники и 123 человека личного состава МЧС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники правопорядка задержали мужчину, подозреваемого в поджоге иномарки на Ремесленной улице. От действий злоумышленника пострадали три автомобиля.