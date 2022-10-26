Прокуратура проведет проверку по факту пожара на складе в Колпино

о факту крупного пожара в поселке Металлострой прокуратура организовала проверку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, в данный момент проводится проверка, в ходе которой будет проведена пожарно-техническая экспертиза, с целью установления причин возгорания.

Также в ходе проведения надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

В пресс-службе отметили, что по предварительным данным установлено, что в здании огнем были охвачены стройматериалы на площади 12 тысяч квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга в поселке Металлострой произошел сильный пожар. В складском здании 100х240 метров горели строительные материалы. В тушении пожара задействовано 27 единиц техники и 123 пожарных.