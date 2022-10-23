В Петербурге задержан подозреваемый в развращении детей в Кингисеппе

Удалось задержать мужчину, которого подозревают в развратных действиях по отношению к двух несовершеннолетним подросткам.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России был установлен и изобличен 25-летний уроженец Алтайского края, который с октября по декабрь 2020 года неоднократно совершал развратные действия в отношении двух несовершеннолетних одиннадцатиклассников, на территории детского оздоровительного лагеря, расположенного в деревне Венекюля Кингисеппского района Ленобласти.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга женщина попросила привлечь к уголовной ответственности бывшего мужа, который домогался до малолетней дочери.