В Петербурге из Спаса на Кровы было эвакуировано 150 человек из-за лжеминирования

В Центральном районе Петербурга из храма Спаса на Кровы пришлось эвакуировать 150 человек из-за ложного сообщения о минировании.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 22 октября, в полицию поступило сообщение от 68-летнего сотрудника охраны собора Спас на Крови о том, что неизвестный позвонил на служебный телефон и сообщил о минировании храма.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов произвели эвакуацию находящихся в церкви людей. В общей сложности было эвакуировано 150 человек. Также полицейские провели осмотр и не обнаружили в здании никаких взрывчатых веществ или устройств.

Полиция уже приступила к поискам лжеминера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 20 октября из-за сообщений о ложном минировании было эвакуированно в общей сложности 520 человек.