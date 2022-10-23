В Ленобласти таксист ранил тростью-клинком пассажира

Во Всеволожском районе Ленинградской области водитель такси серьезно ранил пассажира тростью-клинком. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 22 октября в дежурную часть сообщили, что у алкомаркета в Сертолово молодой человек истекает кровью. Приехавшие сотрудники правопорядка задержали на месте подозреваемого. Им оказался 49-летний водитель такси.

По предварительной информации, таксит подобрал пассажира с приятелями с Сосновой улицы. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что водитель проехал дальше, чем находились вызвавшие такси. В ходе ссоры таксит ударил одного из пассажиров тростью с лезвием.

Потерпевший юноша был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах пенсионер ударил ножом в живот приятеля, пришедшего к нему в гости.