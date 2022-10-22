В Шушарах пенсионер ударил ножом своего гостя

В Пушкинском районе Петербурга мужчина пришел в гости к приятелю, который по неустановленным обстоятельствам ударил своего гостя ножом в живот.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 21 октября, в 20:40 в полицию обратился гражданин, 1982 года рождения, с сообщением о том, что его ранил ножом приятель. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на детской площадке у дома 20 по Колпискому проспекту поселка Шушары пострадавшего. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В 21:00 на лестничной площадке вышеупомянутого дома был задержан подозреваемый местный житель. Им оказался 50-летний пенсионер. Полицейские изъяли нож, следы рук и обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе семиклассник по неосторожности ранил ножом пришедшего к нему в гости сверстника.