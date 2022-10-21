Посиделки двух одноклассников закончились обращением в больницу с ранением шеи

В Приморском районе Петербурга обычные посиделки между двумя семиклассниками закончились ножевым ранением в шею. Пострадавшему пришлось обратиться в полицию.

Как сообщает Neva.Today, в среду, 19 октября, в отделение полиции поступило сообщение о том, что в больницу в сопровождении матери обратился 13-летний мальчик с ножевым ранением в области шеи.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что несовершеннолетний школьник получил травму, когда играл в гостях у своего одноклассника. Друг, демонстрируя нож, по неосторожности порезал приятелю шею.

Мама потерпевшего написала заявление в полицию.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.