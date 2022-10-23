В Петергофе у мужчины во время сделки потенциальные покупатели похитили авто

В Петродворцовом районе Петербурге молодой человек приехал на встречу по продаже своего автомобиля, однако потенциальные покупатели оказались не добросовестными и решили присвоить машину, не заплатив за нее.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 22 октября, в 01:40 в полицию обратился 19-летний молодой человек с сообщением о том, что двое неизвестных похитили его автомобиль ВАЗ 2113 у дома 31 по Троицкой улице. Один из злоумышленников сопровождал похищенное авто на иномарке Volkswagen Рolo.

Потерпевший пояснил, что приехал на место происшествия на своем авто с целью его продажи. Он передал ключи от машины одному из неизвестных, сам сел на пассажирское сиденье. Затем, неизвестный попросил выйти из машины для проверки работы фар, после чего скрылся в сторону Гостилицкого шоссе в сопровождении Volkswagen Рolo.

В 02:44 в Невском районе, на 59-м километре КАД, сотрудники ДПС сумели остановить вышеназванные машины.

Были задержаны двое мигрантов, один из которых ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в угоне служебного автомобиля Тихвинской больницы.