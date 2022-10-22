В Петербурге на Культуры полиция задержала обманувшего пенсионерку мошенника

В Петербурге полиция поймала подозреваемого в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 19 октября в 19:40 в полицию Выборгского района обратилась пенсионерка, 1933 года рождения, которая сообщила о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и для непривлечения к ответственности необходимы денежные средства в размере 200 тысяч рублей, которые женщина передала курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В четверг, 20 октября, у дома 2 по проспекту Культуры был задержан подозреваемый 27-летний гражданин. В данный момент полиция проводит мероприятия направленные на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержаны шестеро мужчин, которых подозревают в получении квартиры мошенническим путем, собственник который пропал без вести.