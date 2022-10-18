В Петербурге раскрыли нелегальное казино в квартире

В Петербурге полиция выявила нелегальное казино, которое располагалось в квартире в Приморском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подпольное казино с покерными столами было обнаружено в доме 27 по Горной улице.

Сотрудники полиции сумели установить, что организатором нелегального игорного заведения является мужчина, 1977 года рождения. В клубе велась база игроков, работу в нем обеспечивали четыре крупье и администратор.

Предположительно казино функционировала на протяжении двух лет. За это время злоумышленники смогли заработать примерно 50 миллионов рублей. Были задержаны администратор и одна девушка-крупье. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Выборгском районе Петербурга полиция обраружила и ликвидировала подпольное казино, а также задержала 10 человек.