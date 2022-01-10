На севере Петербурга ликвидировали подпольное казино

В Выборгском районе Петербурга правоохранители ликвидировали подпольное казино. Об этом 10 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Информация о незаконной игровой деятельности в доме №5/3 по Выборгскому шоссе поступила сотрудникам полиции 6 января. Правоохранители нанесли визит в одну из квартир около семи часов вечера этого же дня. На месте были обнаружены 35 игровых автоматов, 17 системных блоков и столько же мониторов для проведения подпольных игр. На момент обыска в кассе находились 100 тысяч рублей. На месте находились два администратора, охранник и шестеро игроков.

«По предварительной версии, заведение успело просуществовать месяц. В настоящее время устанавливается незаконный доход, полученный от этой деятельности, а также все соучастники данного преступления», — рассказали представители ведомства.