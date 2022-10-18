В Петербурге мужчина скончался после ножевого ранения у аптеки на Новгородской

В Центральном районе Петербурга мужчина при неизвестных обстоятельствах получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице. Подозреваемый был задержан.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 17 октября, в 11:21 поступило сообщение от мужчины о том, что его 23-летнего брата ранил неизвестный возле аптеки на Новгородской улице.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили потерпевшего с ножевым ранением грудной клетки. Мужчина был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии, где скончался.

По информации свидетелей, подозреваемый скрылся на автомобиле марки KIA Rio. Был введен план “Перехват”. В 12:15, во дворе дома 23 по Индустриальному проспекту, сотрудники правопорядка задержали подозреваемого 24-летнего мигранта.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе Петербурга мужчина обнаружил труп брата-близнеца.