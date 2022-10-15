После пожара на Авангардной петербурженке понадобилась медпомощь

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар на балконе квартиры, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в отдельной двухкомнатной квартире в доме 3 по Авангардной улице поступило в экстренную службу в пятницу, 15 октября, в 13:07.

В квартире пламя объяло весь балкон. Сообщается, что выгорела обстановка площадью 10 квадратных метров. Огонь был локализован в 13:30.

В результате пожара была госпитализирована местная жительница. Ее состояние не уточняется.

От МЧС к ликвидации пожара было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после поджога припаркованой иномарки на Ремесленной улице, было возбуждено уголовное дело.