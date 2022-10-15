В Петербурге суд отправил под домашний арест начальника военкомата

В Петербурге суд отправил под домашний арест начальника Фрунзенского военкомата. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, обвиняемый, занимая должность начальника военного комиссариата, с привлечением неустановленных лиц и посредников, поспособствовал освобождению призывника от призыва на военную службу за взятку в общей сумме 250 тысяч рублей, из которых получил 200 тысяч.

Мужчина признал вину, дал явку с повинной и попросил домашний арест. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря.

Также был арестован еще один фигурант дела — врач-терапевт военного комиссариата Фрунзенского района. Его заключили под стражу до 11 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 48-летний житель Петербурга подал иск по частичной мобилизации.